Пермь, 18 августа, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в крупной краже имущества из Пермского Богоявленского мужского монастыря, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Православная церковь

Установлено, что в мае-июне 2020 года в молельном зале мужчина взломал навесные петли на киотах икон и похитил имущество на сумму свыше 1 млн рублей. Позднее, испугавшись последствий, злоумышленник подбросил украденное на территорию храма.

Суд приговорил пермяка к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 120 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.