Тегеран, 18 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Международная выставка электроники, компьютеров и электронной коммерции в Иране (ELECOPMP) 2021 года не состоится из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 17 августа.

ELECOMP — крупнейшее коммерческое событие на рынке электроники и компьютерных продуктов и услуг Ирана. С момента своего первого издания в 1995 году это мероприятие предоставляет компаниям уникальную возможность увеличить свою долю на рынке электронной продукции.

На выставке представлен широкий спектр продуктов в области электроники, компьютеров и ИТ-индустрии, включая программное обеспечение, компьютерные игры, веб-сайты и блоги, электронный банкинг, системы безопасности, защита данных, сеть и инфраструктура, мобильные телефоны, интеллектуальные платы, принтеры и т.д.

Мероприятие должно было представить новые открытия и технологии, а также обеспечить надлежащие условия для сравнительного анализа, привлечения инвестиций, партнеров, человеческих ресурсов и доступа к услугам по содействию.