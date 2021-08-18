Тегеран, 18 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Иран ускорил обогащение урана до 60%, говорится в докладе Организации Объединенных Наций по атомной энергии, опубликованном 17 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран повысил обогащённого урана с 20% до 60% в ответ на взрыв и отключение электроэнергии на ядерном объекте в Натанзе, что привело к повреждению производства.

В мае Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран использует один каскад передовых центрифуг для обогащения до 60% на своей наземной экспериментальной установке по обогащению на ядерном объекте в Натанзе.

Ранее МАГАТЭ проинформировало государства-члены о том, что Иран в настоящее время также использует второй каскад для осуществления национальных целей.

МАГАТЭ также заявило, что Иран добился прогресса в своей работе над обогащенным металлическим ураном, несмотря на возражения западных держав. Иран отвергает возражения западных держав и заявляет, что его цели носят мирный характер.