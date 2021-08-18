Тегеран, 18 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. 17 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что враги не в состоянии подорвать двусторонние отношения Исламской Республики и Ирака. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими. «Народы Ирана и Ирака разделяют общие цели», — заявил он, отметив, что постоянные усилия общих врагов не смогли подорвать двусторонние отношения.

«Иран всегда поддерживал любую инициативу, которая стабилизирует ситуацию в Ираке и способствует повышению его роли в регионе», — подчеркнул Раиси.

Иранский президент также отметил, что все государства должны стремиться положить конец войне в Йемене и уважать право его народа на самоопределение.

«Вмешательство посторонних в региональные проблемы не принесёт Ближнему Востоку ни безопасности, ни развития», — заявил он.

Президент Ирана приветствовал Мустафу аль-Каземи за усилия правительства и народа Ирака по приему паломников.