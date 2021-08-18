Благовещенск, , 06:50 — REGNUM Будет рассмотрен вопрос строительства гидроэлектростанций в бассейне реки Амур. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин правительству России и исполнительным органам власти Хабаровского края и Амурской области, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Гидроэлектростанции могут появится на реках Ниман и Селемджа, которые проходят по территории этих регионов.

Вопрос создания объектов гидрогенерации должен быть рассмотрен «с учётом необходимости развития энергетической системы Дальневосточного федерального округа», указано в поручении. Также Амурской области и Хабаровскому краю рекомендовано принять дополнительные меры по снижению риска наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе часть территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии подтопило водой реки Амур. В Приамурье также сложная паводковая ситуация возникала из-за повышения уровня воды в реках Зея и Селемджа.