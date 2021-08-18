Пермь, 18 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Перми муниципальная власть представила депутатам горсовета проект решения по дополнительным льготам на проезд для школьников и многодетных семей. Для школьников начального звена предлагается сделать проезд бесплатным, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

С 1 января 2022 года право на бесплатный проезд получат ученики первых-четвертых классов, а малоимущие и многодетные семьи — льготу в 30% на приобретение 30 поездок и скидку 40% на безлимитный проездной на месяц.

«Для школьников начальных классов эта возможность будет реализована на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять. Действовать такая карта будет до завершения ребёнком четвёртого класса, затем её можно использовать как обычный льготный проездной документ», — сказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Для других льготников выпустят спецкарты. Распространяться карты будут через существующие пункты выдачи и пополнения, а для учеников — в школах. Начать выдачу карт планируется в конце 2021 года.