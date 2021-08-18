Тегеран, , 08:45 — REGNUM 21 августа президент Ирана Ибрагим Раиси выступит с речью перед членами иранского парламента (меджлиса) в защиту назначенных министров, заявил пресс-секретарь председательствующего совета меджлиса Ирана Незам Мусави. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

5 августа президент Ирана Ибрагим Раиси принял присягу перед парламентом в присутствии главы судебной власти, членов Ассамблеи по определению целесообразности и иностранных гостей в Тегеране. Приведение к присяге президента в Иране основано на статье 121 конституции страны.

18 июня в Иране состоялись 13-е президентские выборы одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком дополнительных выборов в парламент и вторым промежуточным сроком выборов в Совет экспертов.

Из более чем 59,3 миллиона избирателей, имеющих право голоса, почти 29 миллионов приняли участие в 13-х президентских выборах. Ибрагим Раиси выиграл президентскую гонку, набрав более 18 миллионов голосов из почти 29 миллионов бюллетеней.