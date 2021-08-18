Тегеран, 18 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Иранский борец вольного стиля Эрфан Элахи обыграл своего азербайджанского соперника в финальном матче чемпионата мира среди юниоров России 2021 года, завоевав золотую медаль в весовой категории 70 кг. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

Эрфан Элахи, у которого уже есть на счету серебряные медали молодежных чемпионатов мира и Азии в весе 70 кг, в первом раунде соревнований обыграл Брайса Андониана из Соединенных Штатов. Во втором раунде он также одержал уверенную победу над Джусли Дебе из Конго.

В четвертьфинале иранский борец победил Аста Байянева из Казахстана и вышел в полуфинал. В полуфинале иранец поборол Станислава Новака из Молдавии, тем самым выйдя в финал. В финале он провел очень равный матч против Джебреила Гаджиева из Азербайджанской Республики, который завершился со счетом 6:5 и принес иранцу золотую медаль.