Тегеран, 18 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Амир Кабири, член команды по навыкам Ирана, получил бронзовую медаль в категории дизайна и разработки в онлайн-играх на навыки 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 августа.

Мероприятие проходило в Абу-Даби с 5 июля по 14 августа. В нем приняли участие 300 представителей из 26 стран.

Согласно официальному сайту WorldSkills Asia, это международная некоммерческая организация азиатских стран-членов, созданная для продвижения технических навыков и профессионального образования.

Организация повышает осведомленность о важности профессионального мастерства и высококачественного профессионального образования, а также подготовки на азиатском уровне.

WorldSkills Asia демонстрирует ценность навыков через признание квалифицированных специалистов, тем самым демонстрируя огромную важность качественных навыков для достижения личного прогресса, ведущего к ускоренному и устойчивому экономическому росту и стабильности.