Тегеран, 18 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. 17 августа официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что посольство Исламской Республики в Кабуле и консульство в Герате открыты, функционируя в обычном режиме. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Некоторые зарубежные СМИ объявили, что в Кабуле по-прежнему открыты исключительно посольства Китая, России и Пакистана.

Ранее Хатибзаде заявил, что из пяти миссий Ирана в Афганистане, а именно в Кабуле, Мазари-Шарифе, Джелалабаде, Герате и Кандагаре, сотрудники трех представительств, в том числе Мазари-Шарифа, Джелалабада и Кандагара, в настоящее время выполняют деятельность из Кабула.

Дипломат отметил, что по определенным причинам закрытие трех офисов не было обнародовано, однако в настоящее время в трех представительствах присутствуют только три охранника и несколько местных сотрудников.

Далее Хатибзаде заявил, что в Кабуле численность персонала была резко сокращена до такого размера, который не позволял бы нарушать выполнение рутинных задач.