Тегеран, , 08:52 — REGNUM 17 августа первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в своем послании поздравил Индонезию с Национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании вице-президенту Индонезии Маруфу Амину иранский представитель поздравил правительство и народ страны с 76-й годовщиной независимости Индонезии. Он также выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества в политической, экономической и культурной областях в свете расширения двусторонних связей.

Провозглашение независимости Индонезии было объявлено 17 августа 1945 года. Декларация ознаменовала начало дипломатического и вооруженного сопротивления Индонезийской национальной революции, борьбы против сил Нидерландов и про-голландских гражданских лиц, пока последние официально не признали независимость Индонезии в 1949 году.

В 2005 году Нидерланды заявили о решении де-факто признать 17 августа 1945 года датой независимости Индонезии.