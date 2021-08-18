Екатеринбург, 18 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Свердловской области 18−22 августа местами возможна аномальная жара. Такой прогноз дают синоптики.

Pezibear Жара

По оценкам специалистов, столбик термометра может подниматься выше +30 градусов. В МЧС в связи с этим не исключают осложнения ситуации с природными пожарами. «В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность», — сообщает пресс-служба областного главка этого ведомства.

В условиях жары гражданам рекомендуется оставаться дома и держать закрытыми шторы, окна и ставни. Также желательно употреблять много жидкости. Детей, а также животных, не стоит оставлять в припаркованных транспортных средствах, предупреждают представители МЧС.