Оренбург, 18 августа, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Оренбургской области в первом полугодии 2021 года составил 1 млрд 198 млн долларов США, из них экспорт — 1 млрд 43 млн долларов США, импорт — 155 млн долларов США, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Деньги

Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте являлись Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Основной экспортируемой продукцией стали минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного).

Из Казахстана, Узбекистана, Чили, Китая в Оренбуржье поступали машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продовольствие и сельхозсырье (кроме текстильного), минеральные продукты.