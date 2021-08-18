Свободный, Амурская область, 18 августа, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Сотрудники двух почтовых отделений в городе Свободный отказались выходить на работу. Вместо работников «Почты России» горожан встречало объявление на двери: «Забастовка в связи с невыплатой зарплаты», сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM

Почта России

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В ситуацию пришлось вмешаться администрации города и прокуратуре, только после этого почтовые филиалы открылись. В УФПС по Амурской области отметили, что все сотрудники, кроме одного из начальников почтового отделения, получили заработную плату 13 августа. Руководителю филиала деньги были перечислены 17 августа. Инцидент разбирает прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году сотрудникам «Почты России» обещали повысить зарплаты.