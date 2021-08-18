Кемерово, 18 августа, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Кемеровские аграрии приступили к обмолоту раннеспелых яровых и озимых культур. Уборочная кампания началась в Беловском и Новокузнецком районах, Гурьевском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновского, Топкинском, Тяжинском, Юргинском и Яшкинском округах, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

«В прошлом году Кузбасс намолотил почти 1,3 миллиона тонн зерна, в этом ожидаем не меньшего урожая. Наша стратегическая задача — выйти на три миллиона тонн в год, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Мы должны не только полностью обеспечивать потребности в зерне, но и экспортировать продукцию в другие регионы и за рубеж».

Всего аграриям предстоит убрать почти 598 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.