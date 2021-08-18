Ханты-Мансийск, 18 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В школах Югры будет введён особый режим работы — без массовых мероприятий. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Mil.ru 1 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Кроме того, школы будут работать по специально разработанному расписанию уроков, перемен, перерывов на обед, составленному для минимизации контактов между учениками. Остаются обязательными санитарные требования прошлого учебного года — термометрия, санобработка всех помещений, обеспечение обработки рук антисептиком, обеззараживание воздуха.

Отмечается, что в Югре 1 сентября откроется 325 школ для 226,9 тысячи учеников.