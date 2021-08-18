Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки ещё три человека скончались от COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, один из умерших был младше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 1749.

Лечатся в настоящее время в стационарах региона 508 пациентов, у 414 из которых инфицирование осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации остаётся 71 тяжёлый больной.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 706 коек: занято — 508, свободно — 198 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,9%», — добавили в штабе.