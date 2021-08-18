Оренбург, 18 августа, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области подвели итоги прямой линии с губернатором Денисом Паслером, которая состоялась вечером 17 августа. Она длилась более двух часов, в прямом эфире глава региона успел ответить на 21 вопрос жителей, сообщает телеграм-канал «Пул№ 56».

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбуржья Денис Паслер

В ходе программы понимались темы ремонта и строительства дорог, работы общественного транспорта, экологии, вывоза мусора, состояния исторического центра Оренбурга, вакцинации. Во время прямой линии с губернатором на связь выходили главы минстроя и минздрава области, глава Оренбургского района.

В целом на прямую линию с губернатором, по предварительным данным, поступило более 2200 вопросов. Все они, как заверил Денис Паслер, будут отработаны региональными и муниципальными службами.