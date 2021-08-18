Еравнинский район, Бурятия, 18 августа, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Бурятии прокуратура взяла под контроль проведение проверки по факту ДТП с вахтовым автобусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, на территории горно-обогатительного комбината ООО «Озёрное» вечером 17 августа перевернулся вахтовый автобус.

УГИБДД по Республике Бурятия Вахтовый автобус попал в аварию в Бурятии

По данным ГИБДД, в автобусе находилось 14 человек. Водитель и девять пассажиров были госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, охраны труда и безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.