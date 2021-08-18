Южно-Сахалинск, 18 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Жители Холмска в Сахалинской области не могут залить бензин в свои автомобили — на автозаправках закончилось топливо. На АЗС проблемы объяснили тем, что бензин был слишком дорог на торгах, и его не стали покупать предприниматели, пишет 18 августа АСТВ.ру.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

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Сначала для жителей Холмска действовали ограничения по количеству бензина в одни руки (по 10 литров), но затем топливо закончилось совсем.

«Нынешняя ситуация с топливом в Холмском городском округе сложилась из-за высокой стоимости бензина марки АИ-92 (79 500 рублей за тонну) на аукционе. Это стало причиной, по которой местные предприниматели не стали участвовать в торгах. Поэтому бензин на АЗС отпускается лимитированно. Это значит, что бензин для населения продается ежедневно, но его количество ограничено», — прокомментировали ситуацию на автозаправочной станции.

В администрации Холмска обещали, что ситуация разрешился завтра, 19 августа, когда придёт паром с топливом. Там также заверили, что автомобили скорой помощи, МЧС, аварийных и дорожных служб заправляют по первому требованию.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сахалинских городов Холмск и Углегорск часто жалуются на отсутствие бензина на местных АЗС. Топливо туда доставляют на паромах. Продажей нефтепродуктов занимаются частные организации.