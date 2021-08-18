Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 06:37 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 55 152. Об этом утром 18 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Russian.news.cn Заболевший COVID-19

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 26 958 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли три пациента с COVID-19 (всего умерли 1749 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 508 (-16) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1410 (-164) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 544 (+56) человека.

В реанимации остаётся 71 пациент в тяжёлом состоянии (37 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,9% — из 706 перепрофилированных коек заняты 508.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были старше 65 лет.