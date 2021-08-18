Новосибирск, 18 августа, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области ведёт «госнадзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору». Причина — неприятный запах, на который жалуются всё лето жители Новосибирска.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Отметим, что источник неприятного запаха, который возникает в областной столице по вечерам, ищут уже несколько лет.

Чтобы эффективно решить этот вопрос, минприроды заключило контракт с одним из институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

«В 2020 году была создана межведомственная рабочая группа. В целях обеспечения работ по выполнению химико-аналитических исследований в части идентификации веществ, способных создавать ощущение неприятных запахов, между министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области и федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Научный институт органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук» заключён соответствующий контракт», — пояснили «НГС Новостям» в ведомстве.

Работа по выявлению источников неприятного запаха в Новосибирске продолжается.

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