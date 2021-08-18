Улан-Удэ, 18 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 55 152, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 88 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 56 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус в республике побороли 48 544 человек. В числе контактных лиц остаются почти 9,6 тыс. жителей.

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