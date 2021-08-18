Тес-Хемский район, Тыва, 18 августа, 2021, 06:05 — ИА Регнум. 22-летнего уроженца Тес-Хемского района Тувы заподозрили в совершении полового сношения с девочкой младше 16 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ.

Эдвард Мунк. Половая зрелость. 1894

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2020 года в частном доме у подозреваемого.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств и закрепления доказательственной базы», — отметили в управлении.

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