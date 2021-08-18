Якутск, 18 августа, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что хотя в ситуация с лесными пожарами в Якутии и сложная, она преувеличена средствами массовой информации. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Вести: Приморье», сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

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«СМИ любят несколько драматизировать ситуацию», — сказал Юрий Трутнев.

Он обратил внимание не то, что проблемы с природными пожарами возникают во всём мире, и проанализировал данные о горящих лесах республики. Вспоминая информацию о том, что в регионе выгорело четыре миллиона га территории, он подчеркнул, что площадь Якутии более 300 млн гектаров.

Размер непосредственно охваченного огнём пространства в республике сокращается, также отметил полпред: с 30 тыс. га неделю назад до 4,6 га сейчас.

«Площадь собственно огня — то, с чем мы боремся, — сократилась в пять раз», — констатировал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергея Сивцева, лесопожарная обстановка в Якутии улучшилась после того, как в её центральных районах прошли дожди.