Кито, , 06:43 — REGNUM Правительство Эквадора ведёт с Россией результативные переговоры об организации в стране производства вакцин от COVID-19. Об этом министр здравоохранения Эквадора Химена Гарсон заявила в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на странице газеты El Correo в социальной сети Twitter.

Вакцина Yarregion.ru

Химена Гарсон «Переговоры с Россией об организации производства биологических препаратов продвинулись достаточно хорошо».

По её словам, в настоящее время стороны «уже составляют дорожную карту».

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Министр также отметила, что в настоящее время продолжаются переговоры о поставках в Эквадор российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но дата поставки пока не определена.

В настоящее время в южноамериканской стране население прививают от COVID-19 препаратами компаний Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Cansino.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Эквадоре одобрили применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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