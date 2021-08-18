Дамаск, 18 августа, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел окрестностей города Абу-Расейн на севере сирийской провинции Хасеке осуществили незаконные вооруженные отряды, подконтрольные Турции, 17 августа сообщило агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По территории Сирии было выпущено свыше 50 снарядов. В населенном пункте Дардара при обстреле погибла женщина. Еще несколько мирных граждан получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что незаконные вооруженных формирования, подконтрольные Турции, осуществили артобстрел позиций сирийской армии в провинции Алеппо. В результате атаки погиб сирийский военный.