Челябинск, 18 августа, 2021, 05:48 — ИА Регнум. В Челябинске ночью 18 августа произошёл сильнейший залповый выброс сероводорода. Об этом сообщил журналистам замглавы областного минэкологии Виталий Безруков.

Mars.nasa.gov Выделение сероводорода

Это случилось в Металлургическом районе у очистных местного муниципального водоканала. Превышение предельно допустимой концентрации вещества зафиксировал действующий при министерстве «Центр экологического мониторинга» министерства экологии Челябинской области.

В некоторых районах Челябинска может отмечаться сильный запах сероводорода либо похожий на запах канализации. Ситуацию осложняет безветренная и жаркая погода. Предприятиям рекомендовано дополнительно снизить объёмы выбросов в атмосферу.