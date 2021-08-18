Шебалинский район, Алтай, 18 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались 91-летний житель Шебалинского района и жительница Турочакского района 79 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике зарегистрировано 332 летальных случая. 287 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.