Москва, 18 августа, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Сирийские школьники, прибывшие в Москву по приглашению Министерства обороны РФ, 17 августа завершили экскурсионную программу в столице и убыли на родину самолетом ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Сирийские дети

Минобороны РФ «За время пребывания в столице Российской Федерации 44 сирийских школьника в возрасте от 8 до 17 лет из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Деръа, Эс-Сувейда, Тартус и Латакия Сирийской Арабской Республики ознакомились с историей, традициями, культурой нашей страны. Учащиеся посетили обзорную экскурсию в Кремле, познакомились с главными достопримечательностями — Московским Кремлём, Александровским садом и Красной площадью, а также Центральным музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Московским зоопарком и многими другими местами».

Сирийские дети также посетили подмосковную Кубинку. А в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» не только знакомились с экспозициями, но и дали небольшой концерт, на котором исполнили песни и стихи на русском языке.

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу решил пригласить в Москву группу детей из Сирии по итогам июльской поездки в САР российской межведомственной делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на площадке детского технопарка «Альтаир» МИРЭА активисты Российского движения школьников вместе с ребятами из Сирии приняли участие в программах профориентации, познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и узнали о программах дополнительного образования, разработанных сотрудниками университета при участии индустриальных партнёров детского технопарка.