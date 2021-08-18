Якутск, 18 августа, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Напряжённая обстановка с лесными пожарами сохраняется в шести районах Якутии — Намском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Хангаласском и Чурапчинском. Но ситуация улучшилась, так как на части территории региона прошли дожди, сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сергей Сивцев. Об этом он заявил на брифинге 18 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Greg Clarke Лесной пожар

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«В центральных районах Якутии прошли дожди, и площади активного горения были сбиты», — сказал он.

Тем не менее для тушения возгораний продолжают применять авиацию с водосливным устройством. На сбросы воды претендуют возгорания возле сёл Кыллайи, Амга, Эльдикан, Тумул, Кюпцы, Синск, а также природный парк Ленские столбы. Куда полетят самолёты и вертолёты, будет определяться по ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что ещё чуть-чуть, и ситуация с лесными пожарами в Якутии не только стабилизируется, но и переломится окончательно.