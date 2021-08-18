Якутск, 18 августа, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В Намском и Алданском районах Якутии, где огонь горящих лесов угрожал населённым пунктам, улучшилась ситуация. Пожары отодвинуты более чем на 10 км от сёл, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в оперативном штабе региона.

61.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Читайте также: В селе Якутии лесные пожары уничтожили дома

Лесопожарную обстановку в Якутии контролирует в том числе первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, ещё чуть-чуть, и ситуация с лесными пожарами в республике не только стабилизируется, но и переломится окончательно.

«В целом по республике все меньше и меньше красных пятен на карте, означающих зону активного горения, поэтому еще немножечко и мы непременно победим», — отметил Александр Чуприян.

Пока на отдалившиеся от сёл очаги продолжает сбрасывать воду авиация, работают самолёты и вертолёты МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа лесной пожар на территории Горного района республики уничтожил 39 жилых домов в селе Бясь-Кюель. Люди находятся в пунктах временного размещения, им обещают построить новое жильё.