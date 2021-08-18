Благовещенск, 18 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Амурской области вернуться в своё жильё из-за наводнения пока не могут 303 человека, в том числе 141 ребёнок. Всего большая вода заставила покинуть свои дома 3690 амурчан (1140 из них — дети), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе правительства региона. По информации МЧС Приамурья, паводковая обстановка в области остаётся сложной.

ГУ МЧС России по Иркутской области Паводок

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Подтопленными остаются 187 домов, 1479 придомовых территорий и 25 участков автодорог. Без транспортного сообщения — 13 населённых пунктов. В эвакопунктах находятся 59 человек, в том числе 28 детей, в пункте для длительного пребывания — 43 человека (15 из них — дети). У родственников остаётся ещё 201 амурчанин. Органы власти региона принимают от пострадавших из-за паводка жителей документы для компенсационных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Амурской области количество домов, в которые зашли паводковые воды, увеличилось со 167 до 194. Такие изменения произошли за сутки из-за прорыва двух дамб на реке Зея.