Москва, 18 августа, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о допустимости сокращения рабочей недели и введения дополнительных праздников, но с учётом тенденций в оплате труда и отношения к работе у жителей России.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

«Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», — сказал он в интервью «Известиям».

По словам главы СПЧ, в России «слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках», и это в условиях, когда зарплата большей части граждан не превышает 27−28 тыс. рублей в месяц.

«У нас труд стал восприниматься как обуза и как ярмо. Но вообще-то труд — это едва ли не главное в жизни человека», — объяснил Фадеев.

Он добавил, что в передовых российских хозяйствах зарплата может превышать 100 тыс. рублей в месяц, и что получающие её люди не рассматривают варианты, при которых им бы пришлось работать не пять дней в неделю, а четыре.