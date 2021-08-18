Луганск, 18 августа, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Уполномоченная группа извлекла останки жертв украинской агрессии 2014 года из массового захоронения в Славяносербском районе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило 17 августа МИА «Исток».

Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия Украинские боевики

В целостном виде удалось обнаружить останки восьми человек, тело ещё одного погибшего сохранилось по фрагментам. У всех взяли биоматериалы для проведения генетической экспертизы. Их личности установят и проведут расследование на основании материалов 2014 года.

«Это было основной нашей целью, потому что есть много информации о разыскиваемых родными и близкими без вести пропавших именно по Славяносербскому району. Все останки принадлежат мирным жителям», — сообщила председатель межведомственной группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

Она добавила, что из-за интенсивных обстрелов со стороны киевских боевиков погибших не получилось спокойно похоронить — их предали земле быстро вместе с номерами, присвоенными в морге. В ближайшее время останки перезахоронят по всем правилам.

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