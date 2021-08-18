Пунта-Аренас, Чили, 18 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. У берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана, 17 августа с интервалом менее двух часов произошло два землетрясения — магнитудами 6,1 и 5,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Rob Oo Южные Сандвичевы Острова

Первое землетрясение произошло в 20:53 мск (14:53 по местному времени). Его эпицентр находился в 2849 километрах к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас (117 тыс. человек) и в 2163 километрах к востоку от Порт-Стенли (2200 человек, Фолклендские острова). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километра.

Повторные подземные толчки были зафиксированы в 23:06 мск (17:06 по местному времени). Их эпицентр находился в 2791 километре к северо-востоку от Пунта-Аренас и в 2151 километре к востоку от Порт-Стенли. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километра.

Напомним, что на Южных Сандвичевых островах отсутствует постоянное население.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 1941 человек погиб в результате произошедшего на Гаити 14 августа землетрясения.