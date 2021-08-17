Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 17 августа сообщил о том, что после совещания с представителями ресторанного бизнеса было принято решение о том, что с 20 августа по 1 сентября ночные клубы будут закрыты, а рестораны и кафе будут закрываться в 22:30.

(сс) Raphael Schaller Ночной клуб

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом максимальное количество гостей на свадьбе ограничено с 300 до 150.

С 20 августа вход в косовские заведения общепита буден разрешен только по предъявлению сертификата о вакцинации. Ранее подобные меры были введены в Северной Македонии.