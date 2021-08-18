Душанбе, , 02:52 — REGNUM Рабочие группы Узбекистана и Таджикистана по демаркации границы между двумя странами обсудят завершение работы с 24 по 29 августа в Душанбе. Об этом сообщило агентство Sputnik.

Узбекистан и Таджикистан Prezident.uz

Темой переговоров сторон станет проведение демаркационной линии и установка пограничных столбов на узбекистанско-таджикистанской границе.

В работе групп примут участие представители министерств иностранных дел республик, картографы, геодезисты. Полностью завершить демаркационные работы они планируют до конца 2021 года.

Протяженность границы между Узбекистаном и Таджикистаном составляет 1332 километра. После распада СССР примерно 20% госграницы оставались неделимитированными.

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