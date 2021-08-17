Нью-Йорк, США, 18 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 17 августа снижением на фоне более слабых чем ожидалось данных по розничным продажам в США. Больше других потерял Nasdaq.

bfishadow Индекс NASDAQ

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 282,12 пункта (0,79%), до уровня 35 343,28 пункта. S&P 500 подешевел на 31,63 пункта (0,71%), опустившись до уровня 4448,08 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 137,58 пункта (0,93%), понизившись до уровня 14 656,18 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,71, до уровня $66,34 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 16 августа разнонаправленно на фоне данных о замедлении производства в Китае, а также ожидания данных о состоянии ряда секторов американской экономики.

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