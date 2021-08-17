Киев, 18 августа, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Дмитрия Размукова созвать внеочередное заседание парламента для принятия законопроекта «О большом государственном гербе Украины». Об этом 17 августа сообщило украинское издание «Страна».

Александр Ивахненко Большой Герб Украины (проект)

"Прошу созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины, в повестку дня которой включить вопрос о проекте закона Украины «О большом государственном гербе Украины», — говорится в письме Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины внёс законопроект о большом гербе как неотложный в конце июня 2021 года.

Документ получил критические отзывы по причине того, что в нём предложено утвердить не свежий эскиз 2020 года, а тот, который создали при правительстве Юлии Тимошенко в 2009 году. Новый эскиз отвергли из-за коррупционного скандала, которым сопровождалось определение победителя в конкурсе на лучший проект герба.