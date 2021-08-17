Красноярск, 18 августа, 2021, 02:26 — ИА Регнум. В среду, 18 августа, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Красноярск

В 06:05 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 18 на 19 августа ожидается до +10… +12 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 19 августа, в Красноярске до +22… +24 °C днём и +11… +13 °C ночью, облачно, временами дождь.

В пятницу, 20 августа, в Красноярске ожидается до +14… +15 °C, облачно, временами дождь днём. Ночью — до +7…+9 °C, дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 15−18 м/с. В Туруханском районе, на западе Эвенкийского МР, в Туве местами грозы.

На юго-востоке Эвенкийского МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11:00 по местному времени 17 августа на территории государственного лесного фонда Красноярского края действующих пожаров нет.

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