Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Гинеколог американского госпиталя в Косово доктор Гоксу Гоч 17 августа рассказал журналистам о рождении у привившейся в ходе беременности Гресы Элези ребенка с антителами к коронавирусу.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, гинеколог призвал беременных женщин вакцинироваться и заявил, что вакцинация не имеет побочных эффектов для плода.

Заражение коронавирусом влечет за собой тяжелые осложнения для матери и ребенка, возможна гибель обоих. При этом распространившийся в последние два месяца штамм «Дельта» более агрессивно, чем предыдущие, действует на молодых людей и детей.