Скопье, 18 августа, 2021, 02:09 — ИА Регнум. В центре по управлению кризисами в Северной Македонии вечером 17 августа сообщили о том, что в стране остаются активными (расширяются) шесть очагов пожара.

(сс) Thomas Ehling Огонь наступает

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, огонь распространяется в деревне Раович Сарайского муниципалитета, вблизи горы Матка, в Осое, а также на линии между деревнями Букович и Чалья.

По-прежнему продолжается пожар в Ракле, Никодине, Топлице и муниципалитете Прилеп, однако интенсивность огня падает и риска распространения нет.

Новый пожар зарегистрировали около Села Мокрево, где, по иронии судьбы, кто-то поджег сушняк. На месте работают пожарные. Активен огонь в деревне Нивичино в Струмице и на дикой свалке в муниципальном центре Жупа.

Представители кризисного центра призывают граждан сообщать властям о появлении дыма.