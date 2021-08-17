Приштина, Сербия, 18 августа, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Правительство Косово 17 августа приняло новые меры по борьбе с коронавирусом.

Ldk-ks.eu Люмир Абдиджику

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, теперь вакцинация будет проводиться и по субботам. С соответствующим предложением выступил министр здравоохранения Косово Арбен Вития, кандидат от правящей партии на пост мэра Приштины.

Ранее глава Демократической лиги Косово Люмир Абдиджику назвал правительство Альбина Курти«самым ленивым в Европе» из-за того, что вакцинация не проводится по субботам.