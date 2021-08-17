Лима, 18 августа, 2021, 01:28 — ИА Регнум. Прошение о своей отставке подал министр иностранных дел Перу Эктор Бехар, 17 августа сообщила газета El Peruano со ссылкой на официальное заявление перуанского правительства.

Gob.pe Эктор Бехар

Отмечается, что президент Перу Педро Кастильо уже подписал заявление главы МИД. Решение Бехара связано с его высказываниями от ноября 2020 года. Тогда он обвинил военно-морские силы Перу в терроризме, связав их деятельность с ЦРУ.

Кроме того, Бехар заявил, что леворадикальная организация «Сендеро луминосо» («Сияющий путь») также появилась при участии работы ЦРУ и перуанских спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Uенпрокуратура Перу начала проверку в отношении перуанского премьер-министра Гидо Бельидо Угарте по подозрению в терроризме.