Москва, 18 августа, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Общая стоимость госконтрактов, которые Минобороны России планирует подписать на международном форуме «Армия-2021» составит 500 млрд рублей, заявил 17 августа глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу во время открытия форума «Армия-2019»

«В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Шойгу, новые военные контракты будут рассчитаны на поставку в армию робототехнических комплексов «Уран-14», артиллерийских систем и тяжёлых огнемётных систем, а также комплексов дистанционного минирования. Кроме того, Минобороны разместит заказ на танки Т-90М и на модернизацию танков Т-90, на спецтехнику для Сухопутных войск, строительство новых кораблей, модернизацию авиатехники и приобретение высокоточного оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военно-технический форум «Армия-2021» будет проходить в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» 22−28 августа 2021 года.