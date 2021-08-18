Дамаск, , 01:09 — REGNUM Армия обороны Израиля 17 августа подвергла ракетно-миномётному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную вблизи Голанских высот. Об этом со ссылкой на источник в вооружённых силах арабской республики сообщает агентство SANA.

Израильские солдаты на Голанских высотах Israel Defense Forces

Отмечается, что все выпущенные израильской артиллерией ракеты и снаряды взорвались около населённого пункта Ходр. Целью обстрела, предположительно, являлись позиции воюющих на стороне сирийской армии проиранских шиитских формирований. О возможных погибших, пострадавших и разрушениях не сообщается.

источник агентства SANA «Израильский противник предпринял новую агрессивную акцию против Сирии и нанёс ракетный удар по северной части провинции Эль-Кунейтра».

Как сообщало ИА REGNUM, ракетную атаку ВВС Израиля на район Эс-Сафира в сирийской провинции Алеппо отразили средства ПВО Сирии.

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