Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд призвала коллег из 193 стран максимально сократить численность своих делегаций на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН или не приезжать на мероприятие вовсе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Заседание Генассамблеи ООН (с) UN Photo. Loey Felipe

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Собрание высокого уровня в ООН с участием глав государств проводится ежегодно в Нью-Йорке. В этом году оно начнётся 21 сентября. В США полагают, что очная встреча сотен дипломатов может стать «событием-суперраспространителем» COVID-19.

«Главам делегаций следует подумать о том, чтобы сделать свои выступления на общих прениях Генеральной Ассамблеи ООН по видео. Если делегации решат поехать в Нью-Йорк… мы просим их сократить численность до минимально необходимой», — сказала Томас-Гринфилд.

Она призвала также перевести все встречи в ООН, которые будут проходить одновременно с главным событием, в виртуальный режим.

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