Порт-о-Пренс, 18 августа, 2021, 00:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 1941 человек погиб в результате произошедшего 14 августа землетрясения на Гаити, 17 августа сообщили в пресс-службе гражданской обороны государства.

Martin Luff Последствия землетрясения

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Ранее сообщалось о 1419 погибших из-за удара стихии. Еще более девяти тысяч человек числятся пострадавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал BBC передал информацию о том, что шторм «Грейс», который пришел на Гаити, принес проливные дожди, затрудняющие спасательные работы после землетрясения.