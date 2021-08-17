Скопье, 17 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. В Северной Македонии 17 августа в результате исследования 7245 образцов выявили 999 новых носителей коронавируса. С каждым днем растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации, к чему всячески подталкивают новые меры правительства. 184 пациента выздоровели.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 163 452 случаz заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5574. За сутки умерли 14 человек. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово. С начала пандемии 151 144 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 6734 человека, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение общепита для непривитых граждан.